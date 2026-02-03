Ручки жизни: почему Китай экстренно ужесточил требования к дверным ручкам

Власти Китая утвердили новый национальный стандарт GB 48001-2026, ужесточающий требования к дверным ручкам автомобилей. Документ, который вступит в силу 1 января 2027 года, направлен на обеспечение безопасности пассажиров в аварийных ситуациях, пишет РГ.

Ключевым положением стандарта является обязательное наличие механической системы аварийного открывания всех боковых дверей. Эта система должна функционировать независимо от работоспособности электронных компонентов автомобиля, в том числе при отказе бортовой сети, серьезных ДТП или тепловых инцидентах с высоковольтными батареями электромобилей.

Стандарт предъявляет конкретные технические требования. Наружные ручки с электрическим приводом должны иметь независимую механическую связь, способную выдерживать усилие не менее 500 Ньютонов. После испытаний на прочность эти элементы обязаны сохранять полную работоспособность. Внутри салона на каждой двери должна быть как минимум одна механическая ручка, размещенная в строго регламентированной, хорошо видимой и доступной зоне. Также обязательны крупные графические обозначения и инструкции по использованию аварийного открывания.

Нормы распространяются на легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт. Большинство требований фактически уже действует с 1 июля 2025 года, поэтому новые модели, выпущенные после этой даты, уже соответствуют стандарту. Полный переходный период для всего автопарка завершится к июлю 2027 года. Причиной ужесточения правил стали участившиеся инциденты, когда люди оказывались заблокированы в транспортных средствах из-за неработающих электронных ручек после аварий.

