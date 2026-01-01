Рудковская раскрыла детали мошенничества с шоу Плющенко

На премьере нового ледового спектакля «Белоснежка» продюсер Яна Рудковская сделала неожиданное заявление, раскрыв детали крупной финансовой аферы, жертвой которой почти два десятилетия назад стал ее муж, олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Речь идет о проекте «Щелкунчик с симфоническим оркестром», стартовавшем еще в 2007 году. Согласно словам Рудковской, компания-организатор тогда привлекла средства фигуриста, но свои обязательства не выполнила, и с тех пор, вот уже 18 лет, попытки вернуть «огромную сумму» остаются безуспешными.

Этот тур был отменен в этом году, деньги не возвращены, и, соответственно, шоу не состоялись. Рудковская подчеркнула, что речь идет о деятельности недобросовестных организаторов. На фоне этого печального опыта продюсер дала четкую рекомендацию зрителям, желающим посетить ледовые представления. Она назвала три проверенные компании, которые, по ее выражению, являются «тремя китами» индустрии.

«Есть "три кита": Навка, Авербух и Плющенко. Доверяйте, пожалуйста, этим компаниям. Потому что были мошенники, которые обманули, в том числе, и нас», — поделилась Яна.

Примечательно, что Рудковская специально дистанцировалась от образа жесткого конкурента, заявив, что с удовольствием посещает шоу Татьяны Навки и Ильи Авербуха.

Интересно, что этот инцидент не помешал самому Плющенко выстроить прибыльный собственный бизнес. Согласно данным за 2025 год, его «Академия фигурного катания „Ангелы Плющенко“» показала резкий рост, заработав 57 миллионов рублей чистой прибыли при выручке в 111 миллионов.

Ранее сообщалось, что мать фигуристки Елены Костылевой опровергла слова Плющенко о тратах в 5 млн рублей в год.