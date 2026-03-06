Рука не дрогнула: из иркутского храма вынесли подношения верующих

В Иркутске неизвестные совершили кражу в храме во имя Спаса Нерукотворного Образа. Злоумышленники похитили украшения, которые прихожане оставляли в качестве добровольных подношений перед образом святителя Николая Чудотворца. О происшествии сообщили в официальном телеграм-канале церкви.

В храме с сожалением отметили, что даже святое место не останавливает людей с недобрыми намерениями. Случившееся там назвали поводом проявить христианское терпение и понимание, а также уроком внимательности и осторожности для прихожан.

В настоящее время поисками воров занимаются сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.