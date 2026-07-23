Психолог Александра Миллер в беседе с « Абзацем » объяснила, что неспособность радоваться, хроническая усталость и тихая депрессия заставляют мозг использовать сахар как суррогат удовольствия, чтобы получить хотя бы кратковременную вспышку жизни. По ее словам, за компульсивной тягой к сладкому часто скрываются серьезные психические расстройства.

Специалист отметила, что при депрессивных состояниях вкус еды притупляется, и человек подсознательно тянется к более интенсивным ощущениям — кисло-сладким или остро-сладким. Тяга становится клинически значимой, когда приобретает компульсивный и иррациональный характер. Сахар дает быстрый дофамин и резкий скачок глюкозы, и мозг оперативно учится использовать этот «костыль» для подавления дискомфорта. Однако через полчаса уровень сахара падает, а тревога возвращается с удвоенной силой, формируя замкнутый круг.

Помимо депрессии, сахарная зависимость нередко маскирует эмоциональное выгорание на стадии деперсонализации или генерализованное тревожное расстройство, при котором организм требует быстрой энергии из-за высокого кортизола. При выгорании человек ест сладкое механически, даже не запоминая вкуса, — так тело пытается вернуть себя в реальность через оральную стимуляцию. Патология начинается там, где есть потеря контроля, стыд, попытки спрятать фантики и замещение едой сна или общения.

Миллер предостерегла от жестких диет, которые лишь усиливают психический голод. В момент острой тяги она посоветовала задать себе вопрос: «Я голоден или мне страшно, одиноко, грустно?» Если ответ — второе, человеку нужна не глюкоза, а безопасность, которую может дать психотерапевт, а не сахарница.