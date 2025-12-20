«Руки дефектные»: как директор ювелирного выгнала девушку без пальца с работы

19-летняя жительница Мурманска Карина была уволена из магазина ювелирной сети Sunlight в первый день стажировки. Причиной увольнения, по данным телеграм-канала «Осторожно, новости», на который ссылается Лента.ру директор магазина назвала «непрезентабельный внешний вид» сотрудницы, связанный с врожденной аномалией верхних конечностей — у девушки на одной руке четыре пальца.

Со слов Карины, при телефонном разговоре с рекрутером она предупредила об своей особенности и получила ответ, что это не проблема. Однако спустя час после начала работы директор магазина вызвала ее и выразила недовольство тем, что девушка не сообщила о состоянии здоровья. После этого сотрудницу попросили уволиться.

После увольнения директор прислала Карине голосовое сообщение с поддержкой. Пресс-служба компании Sunlight в комментарии для СМИ выразила сожаление о ситуации и сообщила, что представители компании связались с девушкой для обсуждения вариантов урегулирования, включая возможность нового трудоустройства.

Ранее сообщалось, что журналистка из Якутии переплавила серебряные ложки для образа на прямой линии.