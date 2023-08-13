«Руки отрежу и выкину собакам»: яжемать под Смоленском продемонстрировала ужас воспитания 2-летнему ребенку

Домохозяйка из города Вязьма в Смоленской области так расстроилась, что ее 2-летний отпрыск лежит на кровати и не спит, да еще пытается ее лягнуть ножкой, что не придумала ничего лучше, как начать угрожать малышу кухонным ножом.

В сети завирусилось видео, где родительница применяет к грудничку экстремальные педагогические меры.

«Ещё раз будешь маму бить, руки отрежу и выкину собакам», - кричит мать.

Экс-супруг суровой дамы прознал про это и написал на нее заявление в полицию. Однако местные правоохрантели ему отрезали, что войны между бывшими - ничего нового для них. После этого мужчина решил закинуть видео в сеть.

Ждать реакции долго не пришлось. Пользователи Рунета жестко осудили мать, считая, что таким место не рядом с малышом, а в концлагере.

Ранее сообщалось, что суд в подмосковных Люберцах второй раз подряд уличного художника Козлова за провокационное граффити.