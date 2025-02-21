Рукодельницы из Каширы передали бойцам СВО около 500 носков из верблюжьей шерсти

В 1993 году на базе Центральной библиотеки в Кашире-2 начала работу студия «Волшебный клубок». В 2022 году коллектив направил все силы на поддержку военнослужащих. Для участников спецоперации каширские мастерицы начали вязать носки. Вместе с горожанками, которые занимаются в группе «100 лет активной жизни» «Спортклуба «Кашира», они передали на передовую около 500 пар связанных изделий.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Кашира ]

Всех мастериц объединил проект «Активное долголетие». Его участники хотят показать свою заботу соотечественникам, которые защищают Отчизну в зоне СВО. Работа в данном направлении не прекращается. Так, каширянки занялись подготовкой носков для отправки в военные госпитали. Мастерицы также вяжут тапочки-следки. В каждое изделие они вкладывают тепло своих сердец. В настоящее время готовы 50 пар.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Кашира ]

Руководитель «Волшебного клубка» Валентина Васильевна Савельева рассказала, что мастерицы используют для вязания верблюжью пряжу. Выбор на нее пал из-за того, что готовые изделия получаются теплыми. В процессе работы на стадии вывязывания пяточки добавляют синтетическую нитку, например, капроновую. Тогда изделие быстро не протирается. Приобрести пряжу мастерицам помог глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Рукодельницы благодарны руководителю муниципалитета за поддержку и внимание.