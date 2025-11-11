Руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО принял участие в акции «Большой этнографический диктант»

Данная акция направлена на то, чтобы определить, насколько хорошо граждане осведомлены об этнографическом разнообразии России, народах, населяющих нашу страну. Кроме того, цель мероприятия — обратить внимание общества на важность создания действенных механизмов для сохранения межнационального согласия в многонациональном государстве.





Участие в подобных проектах помогает расширить кругозор, научиться ценить и уважать культурное разнообразие государства.





Акция прошла по всей России с 1 по 8 ноября. Ее итоги будут подведены 12 декабря в День Конституции Российской Федерации.



