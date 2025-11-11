Руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО принял участие в акции «Большой этнографический диктант»
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Герой России, директор Центра патриотического воспитания молодежи «Герои Балашихи», руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев принял участие в Юбилейной X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» 8 ноября.
Данная акция направлена на то, чтобы определить, насколько хорошо граждане осведомлены об этнографическом разнообразии России, народах, населяющих нашу страну. Кроме того, цель мероприятия — обратить внимание общества на важность создания действенных механизмов для сохранения межнационального согласия в многонациональном государстве.
Участие в подобных проектах помогает расширить кругозор, научиться ценить и уважать культурное разнообразие государства.
Акция прошла по всей России с 1 по 8 ноября. Ее итоги будут подведены 12 декабря в День Конституции Российской Федерации.