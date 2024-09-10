Руководитель изостудии «Ракурс» ДК «Исток» г. Фрязино организовала выездную выставку

Изостудия «Ракурс» работает на базе Дворцы культуры «Исток», который расположен в городском округе Фрязино. Валерия Петрова организовала выставку в рамках Всероссийского съезда предпринимателей, которая для многих оказалась мотивационной. Гости мероприятия были впечатлены работами художницы. В центре многих полотен расположены Барские пруды, которые впечатляет своей красотой, и усадьба Гребнево, изображенная Валерией с особенной чувственностью.

Участники форума проявляли активность. Они не скрывали интереса, как талантливая художница вдохновляется, какие применяет методы в своих работах. Атмосфера выставки оказалась настолько приятной и заразительной, что некоторые гости мероприятия записались в клубное формирование Дворца культуры «Исток».

Жители городского округа Фрязино проявляют высокий интерес к искусству и активно участвуют в культурных проектах.