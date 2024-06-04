Руководитель Клинского отделения МГЕР Стребкова и «Волонтеры Подмосковья» отправились на Донбасс с гуманитарной помощью

Руководитель МГЕР г.о. Клин Анна Стребкова и «Волонтеры Подмосковья» г.о. Клин в Международный день защиты детей отправились на Донбасс, чтобы передать юным жителям и участникам спецоперации гуманитарную помощь.

«Мы едем к детям. Для нас это очень важно. Вообще, «Молодая гвардия» ни в какой сложной ситуации никогда не оставалась в стороне. В пандемию мы были на передовой. Сегодня, когда сложная ситуация у мирного населения на Донбассе, мы тоже не можем оставаться в стороне. В прошлом году у нас уже ездил такой гуманитарный конвой, который был направлен именно на деток, с веселой программой. Там тоже были представители «Молодой гвардии». В этот раз мы также отправляется вместе с нашими депутатами и партийцами в большое путешествие, чтобы создать маленьким жителям Донбасса праздник»,— рассказала руководитель Клинского отделения МГЕР Анна Стребкова.

В честь праздника в этот раз большая часть гуманитарной помощи была собрана именно для воспитанников детских учреждений ДНР. Команда, в состав которой вошли представители общественных организаций «Молодая гвардия Единой России» и «Волонтеры Подмосковья», посетит социальные центры, встретится с семьями и волонтерами. Ребятам передадут сладкие наборы, интересные книги, развивающие игры. Также были собраны продукты питания, наборы детского питания, одежда, обувь, постельное белье, для малышей — подгузники.

«Дети Донбасса, как никто другой, сейчас нуждаются во внимании, заботе и защите взрослых», — высказала мнение Глава Клина Алена Сокольская.

Глава Клина Алена Сокольская отметила, что детям привезут хорошее настроение. Это возможно благодаря команде, которая подготовила для ребят различные анимационные представления, эстафеты и игры. Алена Сокольская выразила надежду, что дети отвлекутся и получат много радостных мгновений.

Военные СВО, которые выполняют боевые задания на Донецком направлении, традиционно не останутся без внимания клинчан.

«Нашим бойцам на Донецком направлении доставим индивидуальные посылки от родных, маскировочные сети, а также строительные материалы, инструменты, и необходимое в бою оборудовании. И уже традиционно – письма от клинских мальчишек и девчонок», — отметила глава Клина.

Алена Сокольская выразила благодарность каждому горожанину, который помогает в сборе гуманитарной помощи. Клинчане делают все, что в их силах: пишут письма и готовят печенья, плетут маскировочные сети и изготавливает окопные свечи, приобретают оборудование, одежду, детское питание и строительные материалы.

«Всем, кто помогает приближать нашу Победу! Мы – вместе, и значит мы победим!» — уверена Глава Клина Сокольская.

Маршрут гуманитарного конвоя из Клина пройдет через Донецк и Запорожье.