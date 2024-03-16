Руководитель отделения Комитета семей воинов Отечества Каширы оставила свой голос на выборах президента РФ

«Я голосую всегда! Наша страна сейчас испытывает трудности, но мы с ними справимся. Должен быть лидер, чтобы управлять такой большой, богатой и счастливой страной», - отметила Наталья Кульнева.

Напомним, что граждане России, включая и жителей Подмосковья, могут проголосовать из дома и даже не отрываясь от работы или отпуска. Для этого ввели удобную систему электронного голосования. В этом случае важно иметь одобренное заявление на Госуслугах, заполненное до 11 марта.

Выборы президента России завершатся в 20:00 17 марта. В это же время закроются все избирательные участки.