Руководитель отделения молодогвардейцев Каширы и участник СВО проголосовал на выборах

Дмитрий Ишков пришел исполнить свой гражданский долг в первый день выборов, 15 марта. Он пришел на избирательный участок в спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева. Также он рассказал о своих впечатлениях.

«Я считаю, что на выборы должны ходить все граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетия. Ведь это гражданский долг каждого. От каждого из нас зависит будущее нашей страны. Я свой выбор сделал. Проголосуйте и вы», − сказал Дмитрий Ишков.

Напомним, голосование проходит по всей России с 15 по 17 марта. Узнать свой избирательный участок можно на сайте ЦИК РФ, Госуслугах, или по номеру телефону справочной: 8 (800) 200-00-20. Каширянам также доступна помощь ТИК округа по номеру 8-(496)-692-83-04.