Руководитель Щелковского театра вошла в тридцатку лучших театральных менеджеров

Руководитель Щелковского театра Светлана Хворова стала одной из тридцати лучших театральных менеджеров России и примет участие в проекте «Директора театров Будущего».

Теперь специалист из городского округа Щелково примет участие в образовательной программе в рамках проекта «Академия Кирилла Крока». Здесь Светлана Хворова и другие молодые театральные менеджеры обучатся необходимым навыкам: выстраивать диалог между директором учреждения и его художественным руководителем, находить решения трудных и нестандартных проблем в различных условиях, узнают о самых современных тенденциях развития культурных учреждений.

На финальном этапе конкурса в Геленджике в рамках Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров участники представят результаты прохождения курса перед авторитетными деятелями.

Как отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, в сфере культуры кадры играют важнейшее значение. От грамотных управленцев зависит досуг и настроение горожан, которые любят театр.