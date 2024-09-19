Руководители Наро-Фоминского г.о. встретились с сотрудниками ООО «Совхоз Головково»

Новый формат встреч предполагает присутствие коллективов различных предприятий, функционирующих на территории муниципалитета. Сотрудники ООО «Совхоз Головково» — это преимущественно жители Территориального управления Таширов. Они понимают, с какими проблемами сталкиваются местные жители и при необходимости готовы оказать содействие администрации в их решении.

«Радует, что жители подошли к диалогу с руководителями окружной администрации весьма ответственно – практически все участники встречи не только высказывали претензии, но и предъявляли собственные аргументы, ведущие к решению проблемы. Уверен, что только при наличии такого ответственного подхода всеми участниками диалога и возможно развитие как Территориального управления Таширово, так и совхоза «Головково», — отметил глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ в ходе встречи сделал ряд поручений. В частности, проконтролировать процесс принятия на баланс города дороги. По ней можно добраться до участков, которые были выделены многодетным семьям муниципалитета. Кроме того, Роман Шамнэ считает необходимым решить вопрос с благоустройством пруда. Местные жители просят предоставить им комфортные условия отдыха.

Представители преимущественно старшего поколения обращались с вопросами транспортного обеспечения. В настоящее время маршрут №26 довозит горожан до станции Нара. Люди просят продлить его до амбулатории, чтобы пенсионеры могли добираться до пункта назначения без пересадок. В Администрации сообщили, что данный вопрос будет решен.

Качество воды — еще одна тема, которая была поднята во время встречи. Проектирование нового Водозаборного узла будет завершено в первом квартале 2025 года. Затем проект необходимо согласовать с Министерством ЖКХ Московской области. В случае положительного решения муниципалитету выделят бюджетные деньги на реализацию проекта.

Работники совхоза «Головкова» также обратились с проблемами, которые касаются образовательной и медицинской сферы. На вопросы отвечали заместители главы городского округа, курирующие данные отрасли.