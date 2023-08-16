Руководители правления Россоюзхолодпрома побывали в новом строящемся центре компании PROSTOR в Щелкове

Подмосковная компания PROSTOR возводит новый производственный комплекс в деревне Богосолово городского округа Щелково. Сейчас идет вторая очередь строительства. Также рабочие уже благоустраивают территории рядом с цехами.

На стройплощадке побывали председатель правления Россоюзхолодпрома Юрий Дубровин и его зам Альберт Кириллов. Гости посмотрели, как проходят работы по возведению и оснащению цехов. А еще на встрече обсудили выполнение стратегии импортозамещения холодильных и климатических установок, на которых как раз и специализируется компания-изготовитель. Здесь же будут проводить профессиональную подготовку сотрудников для обслуживания этого уникального оборудования. А оно, как и технологии PROSTOR, не уступают известным зарубежным аналогам.

«Щелковский городской округ становится производственным центром Подмосковья. Именно здесь строятся, работают и расширяются именитые предприятия самых разных сфер деятельности. Это повышает уровень занятости населения, развивает экономику округа и уверенно ведет нас по пути импортозамещения», - считает глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

После открытия производства здесь будут работать больше сотни сотрудников. Новые мощности увеличат объемы производства и сократят цикл изготовления продукции. А значит, предприятие сможет поставлять больше климатических установок и травмобезопасных систем борта для ледовых арен.