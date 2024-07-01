Руководители предприятий Воскресенска участвовали в кулинарном мастер-классе

Участниками кулинарного мастер-класса шеф-повара Наталии Русановой стали руководители предприятий и организаций города, в том числе глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и директор филиала «ВМУ», председатель Совета директоров предприятий г.о. Воскресенск Дмитрий Трушков.

«На недавней встрече получил предложение посетить мастер-класс по кулинарному мастерству от одной из наших прекрасных представительниц сообщества «Нежный бизнес» Наталии Максимовой. Интересный опыт общения в неформальной обстановке. Хочу сказать, что Наталия — это один из примеров, когда любимое дело может перерасти во что-то гораздо большее», — прокомментировал Алексей Малкин.

Наталия Русанова привыкла обучать основам кулинарного и кондитерского мастерства желающих любого возраста и профессиональной деятельности. Занятия она проводит в собственной кулинарной студии с 2021 года. Ее гостями часто становятся дети раннего возраста. Обучение не только развивает их мышление и расширяет кругозор, но и выступает основой для успешного дальнейшего личностного развития.

На мастер-классе, в котором принимали участие руководители предприятий и организаций города Воскресенск, гости совместно готовили три блюда. В меню — брускетты, пасты с креветками и панна-котты. Приятным завершением мастер-класса стала дегустация приготовленных блюд.