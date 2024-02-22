Руководители сферы ЖКХ Балашихи приобрели автомобиль для нужд военных СВО

В рамках гуманитарной миссии также были собраны необходимые вещи для бойцов, которые будут переданы Андреем соотечественникам в зону СВО. Активную помощь оказали горожане и волонтеры.

До частичной мобилизации Андрей работал в сфере ЖКХ. В его подразделении служат около 22 жителей Балашихи, из которых 20 человек были мобилизованы в 2022 году.

«Обратился в администрацию Балашихи к заместителю главы города Татьяне Калашниковой с просьбой помочь в сборе гумпомощи. Также посодействовали коллеги из управляющих компаний и жители города, которые предоставили автомобильные камеры и запчасти. Автомобиль передадим службе эвакуации для вывоза раненых с линии боевого соприкосновения. Каждый из ребят в подразделении старается использовать свой отпуск с пользой и привезти на передовую то, что необходимо для фронта, что будет работать там и поможет выжить в тех условиях. Всем огромное спасибо за объемную помощь!» — поблагодарил Андрей.

Чтобы выразить слова благодарности, глава городского округа Сергей Юров провел встречу с военным СВО Андреем и волонтерами, помогающими в сборе гуманитарной помощи.

«Благодарю всех, кто участвует в сборе гуманитарных грузов, которые мы регулярно отправляем в зону проведения СВО. Это очень важно для бойцов, оказавшихся на передовой. Спасибо за единение, поддержку! Администрация города проводит большую работу, общаясь с семьями военнослужащих, в том числе через них узнаем, что нужно нашим защитникам, какую помощь в плане вещей, продуктов и оборудования ещё можно оказать. Фронт проходит через каждого из нас здесь в тылу. Мы с вами, возвращаетесь домой с победой!» — сказал Сергей Юров.

Жители Балашихи не остались в стороне с первых дней специальной военной операции. Они осознавали, что помощь и поддержка нужна всем: и российским военнослужащим, и беженцам. Теперь в муниципалитете на постоянной основе функционируют два пункта сбора гуманитарной помощи.

Первый находится на Парковой улице, 7 (местное отделение «Единой России»), а второй расположен на проспекте Ленина, 7/1 (Общественная палата Балашихи). На портале volonter.mosreg.ru можно найти информацию с указанием адресов дополнительных пунктов сбора и списка вещей, в которых нуждаются военнослужащие России. Получить консультацию предложено также в телефонном режиме по номеру: +7 925 591-40-33 (региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе).