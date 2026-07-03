Квартира и доходы от гастролей: директор Кашпировского опроверг слухи о том, что супруга забрала все имущество целителя

Директор Анатолия Кашпировского Сергей Рудых опроверг информацию о том, что супруга забирает у целителя все имущество и заработанные деньги. Об этом представитель известного советского гипнотизера рассказал в беседе с интернет-изданием «Абзац». По его словам, распространяемые в интернете сообщения о претензиях жены на наследство и доходы гипнотизера не соответствуют действительности.

«Скажите коллегам, чтобы они не несли чушь», — заявил представитель гипнотизера.

В Сети, в частности в ряде Telegram-каналов, распространилась информация, согласно которой 84-летний Анатолий Кашпировский якобы лишился столичного жилья и накоплений. Предположительно, под влиянием своей третьей супруги и помощницы, которая на 33 года моложе него, целитель переоформил на нее двухкомнатную квартиру, расположенную в районе Митино. Оценочная стоимость объекта, по слухам, достигает порядка ₽20 млн. Кроме того, утверждалось, что все гонорары от деятельности экстрасенса теперь поступают исключительно на банковские счета его жены.

Ранее адвокат Мироновой заявил, что ее экс-муж перечислил сыну всего ₽4-5 тыс. за последний год.