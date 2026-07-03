«Шесть спасителей Земли»: ученые придумали, как прикрыть планету плазменным барьером от Солнца

Ученые предложили вывести на орбиту шесть спутников, которые при мощной солнечной буре создадут перед Землей гигантский плазменный барьер. Такая система должна ослаблять поток заряженных частиц и защищать спутники, электросети и связь, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Мичиганского университета в журнале Space Weather.

Проект получил название StormWall. Аппараты размером примерно с автобус предлагается разместить на высоте около 36 тысяч километров. При приближении опасного выброса солнечной плазмы они выпустят в магнитосферу натрий, барий, кальций или литий.

Газ превратится в плазму и образует временную «стену», способную частично отклонить поток частиц. Авторы сравнивают систему с автомобильной подушкой безопасности: она будет годами ждать на орбите и сработает только при угрозе.

В компьютерной модели ученые воспроизвели сильную геомагнитную бурю мая 2024 года. По расчетам, плазменный барьер мог бы уменьшить интенсивность созданных ею помех максимум на 84%.

Особенно мощные солнечные штормы способны повреждать трансформаторы, нарушать работу GPS и радиосвязи, изменять орбиты спутников и создавать опасный уровень радиации для космонавтов.

Пока StormWall остается концепцией. Исследователям предстоит проверить безопасность распыления веществ в магнитосфере, стоимость проекта и его возможное влияние на околоземное пространство.