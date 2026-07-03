«Земля может повторить судьбу Марса»: ученый РАН предупредил об ослаблении магнитного поля из-за смены полюсов

Смещение магнитных полюсов способно ослабить защитное поле планеты до критически опасного уровня. В результате Земля рискует повторить путь Марса, лишившегося атмосферы и жизни. Такой прогноз в интервью интернет-изданию «Абзац» озвучил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его словам, в профессиональной среде активно обсуждается гипотеза о возможной инверсии — перемене мест северного и южного полюсов. Этот сценарий выглядит все более реальным, поскольку в последние годы наблюдается ускорение дрейфа магнитного поля. Однако ученые пока не могут с уверенностью назвать причины этого явления.

«При смене полюсов в какой-то момент магнитное поле может обратиться в нуль. А оно защищает нас от радиации, идущей главным образом от Солнца», — прокомментировал Эйсмонт.

Эксперт пояснил: при смене полюсов защитный барьер способен полностью исчезнуть. Тогда уровень радиации у земной поверхности рискует превысить нынешние показатели более чем в пять раз. К каким последствиям это приведет для флоры и фауны, точно не известно — исследований на этот счет недостаточно. Тем не менее ученые обращают внимание на Марс, где магнитное поле практически полностью отсутствует. Многие специалисты сходятся во мнении, что Красная планета когда-то была цветущей, но утрата магнитного щита повлекла за собой разрушение атмосферы, а затем — исчезновение возможных форм жизни.

Ранее сообщалось, что камень необычной формы на снимке Марса приняли за оружие инопланетян.