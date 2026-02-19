Руководители Центра спорта избежали СИЗО после гибели школьника

Сургутский районный суд принял решение о мере пресечения для руководства муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта „Юность“, обвиняемого в халатности, повлекшей гибель ребенка. Фигурантами дела стали директор Владислав Титовский и главный инженер Александр Загребин, сообщает ugra-news.ru .

Фигурантам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Основанием для возбуждения уголовного дела послужил инцидент, произошедший зимой: с крыши спортивного учреждения сошел снег. Масса наледи обрушилась на несовершеннолетних, находившихся в этот момент у здания. Для одного из детей травмы оказались смертельными.

В ходе судебного заседания представитель следствия настаивал на максимально строгой мере — заключении под стражу. Однако доводы следователя не нашли отклика у Фемиды. Изучив материалы и ходатайство, суд счел возможным не изолировать руководителей от общества, отправив их под домашний арест.

В объединенной пресс-службе судебной системы Югры пояснили, что текущее решение касается исключительно процедурных моментов и не предрешает исход дела. Как говорится в официальном комментарии, «вопрос о виновности или невиновности лиц, проходящих по делу, будет решаться в ходе судебного разбирательства после завершения предварительного следствия. Приговор может быть вынесен только судом на основании исследованных доказательств».

