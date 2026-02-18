Вышел подышать воздухом и попал в реанимацию: в Самаре на местного жителя упала огромная глыба льда

Житель Самары госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой после того, как на него рухнула массивная глыба льда. Инцидент произошел вечером 17 февраля в одном из жилых кварталов города.

По данным Telegram-канала SHOT, 39-летний Иван вышел на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. В тот момент, когда мужчина завернул за угол собственного дома, на него с оглушительным грохотом обрушилась льдина, сорвавшаяся с балкона 12-го этажа.

Находившийся в шоковом состоянии пострадавший смог самостоятельно подняться в квартиру и вызвать бригаду скорой помощи. Прибывшие медики доставили его в больницу, где врачи диагностировали ушиб головного мозга, сопровождающийся кровоизлиянием.

Это уже не первый случай падения льда на людей в Самаре за последние дни. Ранее, 16 февраля, наледь с крыши четырехэтажного дома на улице Урицкого рухнула на коляску с четырехмесячным младенцем. Ребенок получил ушибы головы и был госпитализирован в больницу имени Середавина. По данным отца пострадавшего мальчика, удар смягчила коляска, которая в результате сломалась, а льдина прошла по касательной. По факту того происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура Железнодорожного района начала проверку.

