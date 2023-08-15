Руководителя крупной компании из Подольска наградили почетным областным знаком

С кабельной промышленностью коренной житель Подольска Сергей Круглов, который, к слову, 12 августа отметил 65-летний юбилей, связан почти всю трудовую жизнь. Начинал электромонтером на кабельном заводе. После окончания политехнического института перспективный специалист постепенно выдвинулся в руководители, на разных должностях проявил себя как грамотный управленец и организатор.

К поздравлениям присоединился глава округа Дмитрий Жариков, отметив, что на свой двойной праздник юбиляр приготовил подарок родному Подольску.

«В строительство второй очереди технопарка „Северный“ заложен символический камень. Благодаря этому проекту город получит дополнительно 250 рабочих мест», — подчеркивает руководитель муниципалитета.