Руководителя Sputnik Молдова депортируют из Кишинева

Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии.

Журналист рассказал, что к нему домой явились сотрудники миграционной службы, посадили в автомобиль и повезли в аэропорт. При этом ему даже не позволили собрать вещи.

Денисов сообщил, что власти Молдавии выдали ему предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил по этому поводу, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.