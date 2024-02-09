Руководство г.о. Луховицы ответило на главные вопросы жителей Красной Поймы в формате выездной администрации

С жителями Красной Поймы напрямую пообщались глава г.о. Луховицы Сергей Тимохин, его заместители, сотрудники администрации, а также представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

Каждый житель поселка Красная Пойма мог поучаствовать в важных обсуждениях с представителями власти. Некоторые из них затронули самые волнующие темы. Так, сестры Елена Федоренкова и Наталия Боронулько спросили о восстановлении частично неработающих систем оповещения в поселке.

«Систему продиагностировали, она вполне в рабочем состоянии. Потребуется замена некоторого оборудования. Решение проблемы не заставит себя долго ждать, восстановительные работы будут выполнены до мая», – подчеркнула замглавы г.о. Луховицы Кира Шолохова.

Сейчас администрация ищет подрядчика для заключения контракта для проведения соответствующих работ.

Вопросы поступили к «Луховицкой управляющей компании ЖКХ» и «Водотеплоканализационному хозяйству». Жителей интересовало, когда решатся проблемы с качеством воды и отоплением на улице Школьной. Речь шла про дом №17.

Других граждан интересовал вопрос о неиспользуемой земле и обустройстве дороги на ул. Речная. Затронули также тему об улучшении условий жизни семей с детьми.

Как заключил глава г.о. Луховицы Сергей Тимохин, запросы всех заявителей приняты в работу, а по многим вопросам были сразу даны развернутые ответы.