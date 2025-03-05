Руководство и сотрудники Красногорского завода им. С.А. Зверева получили свыше 80 наград

Серия награждений прошла на Красногорском заводе им. С.А. Зверева. Коллектив и руководство поблагодарили за большой трудовой вклад, отметив высокий профессионализм сотрудников и реализацию уникальных проектов на предприятии.

Более 80 наград различного уровня, в том числе от руководства области и администрации Красногорска, было передано трудовому коллективу с начала 2025 года. Вручались почетные грамоты, знаки отличия, благодарности и многое другое. Награды стали признанием опыта работников, их трудовой силы и преданности делу.

«Уверен, что полученные знаки отличия станут стимулом совершенствовать навыки и продолжать работать на благо страны с еще большим энтузиазмом и самоотдачей», – отметил гендиректор «Швабе» и член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Он отметил, что именно за специалистами и их руководством стоит успех красногорского предприятия, которое на данный момент считается лидером среди производителей оптического и оптико-электронного оборудования. Продукцию широко применяют в различных исследованиях, в том числе и космических, медицине и других сферах.