Руководство округа Луховицы решит проблему транспортной напряженности у гимназии №10

Глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин присутствовал на встрече с родителями гимназии №10 в формате выездной администрации. В мероприятии также приняли участие заместители главы городского округа Луховицы, представители жилищно-коммунальных предприятий и члены местного отделения партии «Единая Россия».

Каждый родитель мог задать вопрос, поделиться мнением по какой-либо теме или же внести свои предложения по улучшению работы общеобразовательного учреждения. Выяснилось, что всех беспокоит одна проблема — транспортная напряженность на участке при гимназии. На узкой дороге у школы разъехаться двум автомобилям невозможно, рассказали родители.

Глава городского округа Луховицы отметил, что проблема будет решена. К ее ликвидации приступят, когда позволят погодные условия. Администрация округа объединит усилия с представителями местного отдела Госавтоинспекции.

«У школы в свое время сделали пешеходный тротуар и обустроили дополнительные парковочные места, но, если расширить пространство для парковки, это не решит ситуацию с транспортной напряженностью. Проблему обсудим с Госавтоинспекцией. Варианты: сделать здесь одностороннее движение, поставить дорожный знак «Парковка запрещена» или расширить участок дороги. Еще подумаем над тем, чтобы сделать движение круговым и предусмотреть дополнительный выезд на улицу Мира», – сказал Сергей Тимохин.

На встрече были подняты и другие проблемы. Так, на улице Северной в микрорайоне Молодежный-3 жители ждут, когда решится проблема отсыпки щебня. Обращение принято в работу.

Сергей Тимохин также обратился к жителям. Он призвал всех исполнить свой гражданский долг и посетить в период с 15 по 17 марта избирательные участки, чтобы отдать голос за одного из кандидатов в президенты РФ.

«Важно не оставаться в стороне, а исполнять гражданский долг, приняв участие в голосовании», – подчеркнул Сергей Тимохин.

Напомним, в президенты России баллотируются: представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков, действующий президент РФ, самовыдвиженец Владимир Путин, член партии КПРФ Николай Харитонов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.