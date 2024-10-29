В Москве девушка впала в кому после 20 шотов в баре «Руки Вверх»: в заведении рассказали свою версию произошедшего

После посещения московского бара «Руки Вверх» на Тверской улице девушка по имени Татьяна попала в реанимацию, сообщил телеграм-канал Mash. По данным медиа, гостья за один раз выпила 20 шотов, после чего впала в кому. Пиар-директор сети «Руки Вверх Бар» Петро Шекшеев дал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» официальный комментарий по поводу этой ситуации и рассказал свою версию произошедшего.

Версия бара

По его словам, после инцидента были отсмотрены записи с видеокамер, опрошены сотрудники заведения, благодаря чему руководству бара удалось восстановить хронологию событий той злополучной ночи. Татьяна пришла отдохнуть в баре вместе с подругой в ночь с воскресенья на понедельник.

«Они выглядели как стандартные посетители «Руки Вверх Бар» — без какого-то вызывающего поведения. Просто заказали по паре коктейлей, и затем одна из них подошла к бармену с просьбой сделать что-нибудь покрепче», — отметил Шекшеев.

Пиар-директор предположил, что на спор с подругой Татьяна заказала коктейль «Бронепоезд». В меню бара его нет, подчеркнул Шекшеев, но каждый бармен знает, что это такое. По его словам, «Бронепоезд» — это 20 стопок, половина из которых с крепким алкоголем, половина с «запивкой», и бокал пива.

В заведении заявили, что бармен попытался отговорить гостью от эксперимента, но та сказала, что справится. Девушка не выглядела особенно пьяной, поэтому оснований для отказа не было. Кроме того, она попросила бармена подержать телефон и снять все на камеру. Шекшеев считает, что посетительница решилась заказать «Бронепоезд», чтобы продемонстрировать кому-то.

Фото: [ freepik.com ]

После выпитого девушка еще около 10 минут провела в заведении, разговаривая с подругой и барменом, только после этого ей стало плохо, заверил пиар-директор. Сотрудники бара помогли Татьяне покинуть заведение, после чего ее подруга вызвала «скорую». Медики приехали и забрали девушку. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» поинтересовался, оказали ли сотрудники какую-то помощь клиентке. На что получил ответ, что девушке пытались помочь, «поили водичкой». Подруга Татьяны все равно решила вызвать «скорую», чтобы девушке была оказана более квалифицированная помощь.

«Никаких оснований верить тому, что девушка в коме и в реанимации у нас нет, потому что иначе к нам бы уже пришли сотрудники компетентных органов. Раз этого не произошло за 2-е суток, надеемся, что с девушкой все в порядке, медики сделали ей интоксикацию и отправили домой», — добавил пиар-директор сети.

На данный момент родственники девушки или она сама не обращались в бар. Представители заведения пытаются связаться с ней — ищут контакты.

«Если она будет читать это сообщение, пожалуйста, свяжитесь с нами. Если нужна будет помощь, мы ее окажем. Если все в порядке, то с удовольствием пригласим еще раз в «Руки Вверх Бар», но уже для того, чтобы хорошо провести время», — обратился Шекшеев к посетительнице.

Мнение юриста

Юрист Анна Венчакова считает, что в первую очередь стоит проверить качество алкоголя в баре и наличие лицензии на торговлю такой продукцией. Если выяснится, что алкоголь не соответствовал требованиям законодательства, руководству заведения грозит ответственность по статьям 171.3 и 171.4 УК РФ.

«В таком случае, помимо ответственности в виде многомиллионного штрафа, исправительных работ или отбывания наказания в колонии, возникает обязательство возместить вред здоровью. Если же ночным клубом были соблюдены все требования действующего законодательства, значит нужно вспомнить о том, что взрослые люди самостоятельно несут ответственность за свои действия», — добавила эксперт.

Кроме того, если выяснится, что помощь Татьяне была оказана несвоевременно, бар также может ждать наказание от штрафа до лишения свободы. Статьей 125 УК РФ предусмотрена ответственность за так называемое оставление в опасности лица, заведомо находящегося с беспомощном состоянии, пояснила Венчакова.

Фото: [ freepik.com ]

Пиар-директор сети «Руки Вверх Бар» заявил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что в заведении продается алкоголь от официальных поставщиков с соответствующими акцизными марками, документацией и т.д. «Паленого» алкоголя в «Руки Вверх Бар» не бывает, заверил он. По словам Шекшеева, инцидент произошел не из-за качества алкоголя, а из-за количества.

Меры предосторожности

После произошедшего в «Руки Вверх Баре» руководство сети приняло решение ограничить продажу горячительных напитков в заведениях по всей стране. С текущего дня бармены получили распоряжение не наливать одному гостю за барной стойкой более 200 мл крепкого алкоголя (5 стопок).

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