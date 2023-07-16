По сути, в украинской армии расписались, что превратили рядовых жителей Украины в заложников и прикрываются ими как «живым щитом».

Украинские средства противо-воздушной обороны не имеют успеха в попытках сбивать именно вдали от жилых домов прилетающие российские дроны и ракеты. На это указал спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат.

Таким образом со слов Игната стало понятно, что зенитные установки ВСу и дальше будут устанавливать в густонаселенных кварталах городов и сел.

«Средства ПВО приходится размещать как можно ближе к населенным пунктам, иначе ВС РФ будет проще обнаруживать пробелы в обороне и наносить удары», - посетовал представитель командования ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на фронтах СВО в условиях продолжающегося с 4 июня контрнаступления на российские позиции украинской армии. Глава государства отметил, что Армия России не просто отражает напор противника, но и занимает выгодные позиции. Таким образом, как добавил Путин, все попытки Запада помочь Киеву оружием, по сути, терпят фиаско.