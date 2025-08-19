Руль или еда? Мужчина похудел на целого человека и вновь вместился в салон авто

Британец Джеймс Бейкер совершил невероятную трансформацию: он похудел на 123 килограмма, чтобы вернуться к вождению автомобиля. Мужчина признался, что его повседневный рацион состоял из фастфуда, чипсов и шоколада, а калорийность рациона в несколько раз превышала суточную норму. Он понял, что пора что-то менять, когда физически перестал помещаться на водительском сиденье.

В сентябре 2022 года Бейкер решился на операцию по резекции желудка, которую сделал в Египте. Этот шаг стал началом его нового пути. После операции он кардинально изменил свои привычки, начал заниматься спортом и строго придерживаться диеты. Результаты не заставили себя ждать: за год и два месяца упорной работы он сбросил поразительные 123 килограмма.

Более того, похудение вдохновило Бейкера на новые свершения. Он увлекся триатлоном — сложным видом спорта, сочетающим плавание, езду на велосипеде и бег. В мае 2023 года он впервые участвовал в соревнованиях. Несмотря на последнее место, Бейкер назвал этот день одним из самых счастливых в своей жизни. Он отметил, что теперь, благодаря снижению веса, у него появилось не только больше сил для триатлона, но и для активного досуга с семьей. У Бейкера четверо детей, и он очень рад, что теперь может полноценно проводить с ними время на свежем воздухе.

