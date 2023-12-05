Румыния объявила эпидемию кори в стране

За последнее время в Румынии медиками выявлено более 2 тысяч случаев заражения корью среди местного населения, сообщил румынский Минздрав.

По информации ведомства, на сегодняшний день вирус кори буйствует в 29 уездах Румынии. Минздравом было принято решение об объявлении эпидемии в стране.

«Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество госпитализаций в педиатрические и инфекционные отделения инфицированных детей, министерство здравоохранения объявило общенациональную эпидемию кори. На данный момент на национальном уровне зарегистрировано почти 2000 случаев в 29 округах», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте румынского Минздрава.

Медики начинают экстренную вакцинацию детей в возрасте от 9 до 11 месяцев. Также румынские власти объявили старт информационной кампании для родителей по прививанию несоврешеннолетних.