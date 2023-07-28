Румыния планирует ускорить транзит зерна с Украины

Как заявила румынский МИД Луминицу Одобеску, государство сотрудничает с Украиной, чтобы как можно быстрее расширить и ускорить транзит зерна. По словам политика, власти намерены продолжить помогать Украине. Также они рассчитывают открыть новые пропускные пункты на границе с Украиной и привлечь бывших военных военных к работе на КПП.

Действие зерновой сделки прекратилось с середины июля, но Украина заявила, что любым способом продолжит поставлять зерно в Европу. При этом Владимир Путин не раз указывал, что большая часть зерна вывозится в Европу, вопреки условиям сделки.