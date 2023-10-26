Румыния спешно установила на границе с Украиной систему борьбы с российскими дронами
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Как заявил румынский президент Клаус Йоханнис, данные меры пришлось принимать в экстренном порядке, исходя из постоянных бомбардировок украинских портов в Одесской области и на Дунае в частности.
«Система противодействия беспилотникам на месте, как говорится, она работает. У нас уже есть оборудование для борьбы с беспилотниками», - цитирует главу государства издание Digi24.
Йоханнис уточнил, что указанная система продолжает усовершенствоваться в ходе работы и с учетом нынешних реалий. Особое внимание уделяется падению обломков беспилотников, которые регулярно атакуют соседнюю Украину.
«Вы знаете, что раньше проблема была в том, что радары обнаруживали только цели выше 600 метров. Теперь этот уровень намного ниже, почти до земли. Радары теперь способны обнаруживать цели на значительно более низкой высоте, чем раньше», - добавил президент Румынии.