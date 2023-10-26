Румыния спешно установила на границе с Украиной систему борьбы с российскими дронами

«Вы знаете, что раньше проблема была в том, что радары обнаруживали только цели выше 600 метров. Теперь этот уровень намного ниже, почти до земли. Радары теперь способны обнаруживать цели на значительно более низкой высоте, чем раньше», - добавил президент Румынии.