Рушан Аббясов исполнил новогоднее желание школьницы из Мариуполя
Фото: [Александра Степанова]
Муфтий Подмосковья Рушан Аббясов в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» исполнил заветную мечту 15-летней школьницы из Мариуполя Виктории Рысковой. Девочка мечтала посетить Кремлевскую Елку.
Аббясов организовал для Виктории насыщенную программу знакомства с Москвой. В первый день она посетила Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре. Там прошло новогоднее представление «Конек Горбунок».
Во второй день школьница посетила Третьяковскую галерею и Московскую Соборную мечеть. В мечети ее встретил Аббясов. Он провел экскурсию, а затем подарил гостье планшет и билеты на Кремлевскую Елку. По пути на главное мероприятие девочка осмотрела Красную Площадь.
После праздника Виктория поделилась впечатлениями. Она отметила, что загадала желание о посещении Елки, потому что главное для нее — это не материальные подарки, а впечатления.
«Я ездила в Цирк Никулина, мне очень там понравилось. Еще я ездила в Третьяковскую галерею — там тоже очень хорошо и красиво», - рассказала школьница, добавив, что все ее ожидания оправдались и новогоднее желание было исполнено.