Рушан Аббясов исполнил новогоднее желание школьницы из Мариуполя

Аббясов организовал для Виктории насыщенную программу знакомства с Москвой. В первый день она посетила Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре. Там прошло новогоднее представление «Конек Горбунок».

Во второй день школьница посетила Третьяковскую галерею и Московскую Соборную мечеть. В мечети ее встретил Аббясов. Он провел экскурсию, а затем подарил гостье планшет и билеты на Кремлевскую Елку. По пути на главное мероприятие девочка осмотрела Красную Площадь.

После праздника Виктория поделилась впечатлениями. Она отметила, что загадала желание о посещении Елки, потому что главное для нее — это не материальные подарки, а впечатления.