Руслан Фурс: первый день голосования прошел насыщенно и конструктивно
Итоги первого дня голосования подвели вечером в ситуационном центре в Одинцово. Как сообщил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс, первый день голосования в Подмосковье прошел конструктивно и насыщенно.
«Вы знаете, что у нас в Мособлизбиркоме есть горячая линия. По состоянию на 15 часов к нам поступило 220 обращений, из них 178 – об уточнении номеров, адресов избирательных участков, 24 – о порядке участия в дистанционном электронном голосовании, 12 – об организации голосований вне помещений для голосования, 3 – о порядке назначения наблюдателей и 3 – о голосовании избирателей, зарегистрированных по месту пребывания на территории Московской области, - рассказал Фурс.
Окончательные результаты по явке избирателей в первый день голосования станут известны утром. Ночью бюллетени будут под охраной, также на всех участках ведется видеонаблюдение и видеорегистрация.