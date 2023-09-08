Руслан Фурс: первый день голосования прошел насыщенно и конструктивно

«Вы знаете, что у нас в Мособлизбиркоме есть горячая линия. По состоянию на 15 часов к нам поступило 220 обращений, из них 178 – об уточнении номеров, адресов избирательных участков, 24 – о порядке участия в дистанционном электронном голосовании, 12 – об организации голосований вне помещений для голосования, 3 – о порядке назначения наблюдателей и 3 – о голосовании избирателей, зарегистрированных по месту пребывания на территории Московской области, - рассказал Фурс.