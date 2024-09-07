Руслан Фурс рассказал о том, как организованы выборы для избирателей с инвалидностью

Секретарь Московской областной избирательной комиссии Руслан Фурс выступил в Центре общественного наблюдения региона и рассказал о том, как организованы выборы для слепых, глухих, слепоглухих и людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Так, на сегодняшний день в Подмосковье восемьдесят девять процентов избирательных участков находятся на первых этажах, а еще одиннадцать — на вторых этажах, но при этом обеспечены пандусами и иными приспособлениями.

«Волонтеры оказывают помощь избирателям с инвалидностью по пути следования к избирательному участку и по дороге домой. Также встречают и сопровождают внутри избирательного участка, на лестнице и пандусах, оказывают помощь в преодолении порожков, открытии дверей при входе», — отметил Руслан Фурс.

Подчеркнем, что все избирательные участки обеспечиваются лупами и при необходимости дополнительным освещением. По запросу предоставляются услуги сурдопереводчиков.