Руслан Усачев раскрыл некоторые подробности развода с женой

Недавно Ксения Собчак взяла интервью у блогера Руслана Усачева. В ходе разговора тот раскрыл обстоятельства развода со своей экс-супругой, которую звали Екатерина Ример. Напомним, что отношения пары закончились спустя десять лет.

Усачев был немногословен, когда дело касалось расставания с супругой, однако он отметил, что инициатором стал вовсе не он, а сама Катерина Ример. Однако, несмотря на развод, они продолжают регулярное общение, поскольку оба разошлись на мирной ноте.

Сейчас перед блогером стоит выбор, чем заняться в будущем: «бесконечными тусовками», новыми отношениями, или же саморазвитием.