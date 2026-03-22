Русофобия в 5-звездочном отеле: швейцарец напал на россиянина из-за детали на теле

Вьетнамский курорт Дананг стал местом неприятного инцидента с участием гражданина России. Отдыхавший на побережье у пятизвездочной гостиницы Денис мирно проводил время в компании своих собак, когда к нему подошел мужчина из Швейцарии с необоснованными претензиями, пишет rusamara со ссылкой на Shot.

Иностранец заявил, что пудели россиянина якобы мешают окружающим, и попытался привлечь к разбирательству охрану пляжа. Однако сотрудники отказались выдворять туриста, поскольку правила территории официально разрешают присутствие питомцев в этой зоне.

После неудачи европеец перешел к открытым оскорблениям. Поводом для агрессии стала татуировка на теле россиянина с фразой на русском языке «Побеждай любя». Швейцарец заявил, что людям из нашей страны здесь не место, и попытался запугать собеседника вымышленными влиятельными знакомыми.

Россиянин проявил выдержку, полностью проигнорировав провокации, и продолжил принимать солнечные ванны. Позже Денис направил официальную жалобу руководству отеля. Владелец комплекса лично принес извинения пострадавшему и предупредил, что при повторении подобного поведения агрессивный гость будет навсегда внесен в черный список и выдворен с курорта.