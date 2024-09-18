«Русская Медиагруппа» поддержала благотворительный забег на 3000 человек

В Московской области прошел благотворительный забег «Огонь жизни» при поддержке «Русской Медиагруппы», который собрал около трех тысяч человек. Об этом сообщает РМГ в пресс-релизе.

В забеге в Одинцовском парке участвовали взрослые и дети, любители и профессионалы. Мероприятие посвятили популяризации донорству костного мозга. Бегунам рассказали про донацию стволовых клеток и объяснили, как сдавать биоматериал. Процедура это безболезненная, направленная на спасение жизней.

«Создание Федерального регистра в 2022 году было доверено именно ФМБА России. За два года регистр прирос на 300 тысяч доноров. На сегодняшний день в нем состоят более 400 тысяч доноров. Ежегодно трансплантация костного мозга требуется более чем 5000 россиян, 900 из которых – дети», – рассказала начальник управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер.

Поддержать забег пришли Юрий Киселев и Владимир Киселев – члены Совета директоров «Русской Медиагруппы». Они участвуют практически во всех добрых делах, освещают важные события и проекты. По словам Киселевых, благотворительное событие поможет замотивировать других людей делать вклад в развитие донорства костного мозга, в частности самим вступить в регистр доноров. Сделать это можно было прямо на мероприятии, ведь специально для этого развернули штаб ФМБА России.

При этом одним забегом мероприятие не закончилось. Гости могли поиграть в ахматы, попробовать свои силы в армрестлинге, постоять на балансбордах, побрыгать на батутах и многое другое. Атмосферу поддерживали музыканты, состоялся концерт при участии группы Uma2rman.

Каждый финишировавший на забеге получил за участие и на память медаль.