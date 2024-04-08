Русская музыкальная премия телеканала RU.TV пройдет в Москве

Музыкальная церемония состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве 22 мая. В мероприятии примут участие многочисленные российские звезды.

Музыкальное мероприятие мая превратят в мюзикл, отказавшись от традиционных форматов с ведущими. Героями вечера станут не только приглашенные артисты, но и зрители. Планируется подача в духе лучших классических мюзиклов XX века, которая обещает одной из самых романтичных в году.

На сцене появятся уже известные звезды «Русского радио». Среди них группа «Земляне», Сергей Лазарев, Николай Басков, Artik & Asti, Дима Билан, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Елена Север, Клава Кока, Ирина Дубцова, Niletto и многие другие.

Каждый номер будет включать в себя самый громкий хит 2023 года. Музыка станет частью сюжета иммерсивного шоу.

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