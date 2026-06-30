«Русская рулетка с анатомией»: врач сказал, во что превращается погоня за красивой шеей на дверном косяке

Доцент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины РНИМУ имени Пирогова Алексей Шишкин жёстко предостерёг россиян от бесконтрольного использования петли Глиссона. В беседе с Агентством городских новостей « Москва » он сравнил такую практику с русской рулеткой, разыгранной на анатомии спинного мозга и церебральных сосудов.

По его словам, самым коварным и молниеносным исходом самолечения становится острая вертебробазилярная недостаточность и диссекция позвоночной артерии. Травмированный сосуд провоцирует образование тромба, что приводит к ишемическому инсульту. Шишкин подчеркнул, что это не теория: в клинической литературе описаны инсульты у молодых людей после некорректных мануальных воздействий и тракций на шее. Среди возможных последствий также паралич рук и ног, рефлекторная остановка сердца и так называемая «травма палача» — мгновенное прекращение дыхания и сердечной деятельности из-за паралича дыхательного центра.

Врач пояснил, что в погоне за быстрым избавлением от боли или эстетической «холки» человек, подвешивая себя за подбородок на дверном косяке, балансирует на грани между лечением и трагедией. Шея, по его выражению, — не спортивный снаряд, а анатомический перекрёсток жизненно важных магистралей крови и нервных сигналов, и любое грубое вторжение без точного диагноза и врачебного контроля способно в одно мгновение превратить здорового человека в инвалида или забрать его жизнь.

Шишкин добавил, что даже в профессиональной среде от петли Глиссона всё чаще отказываются в пользу более безопасных технологий коррекции.