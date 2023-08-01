«Русская украинка»: Брежнева не смогла поговорить с публикой на «родном» для нее украинском

Певица Вера Брежнева выступила на закрытии фестиваля «Рандеву» в Латвии. Артистка попыталась обратиться к публике на украинском языке, однако не смогла выговорить слово «гостеприимство» и перешла на русский.

Брежнева вышла на сцену фестиваля, организованного латвийской певицей Лаймой Вайкуле, 31 июля. Артистка начала на мове благодарить аудиторию за поддержку Украины.

Проблемы с речью

Сначала певица захотела сказать «спасибо» Латвии за «гостеприимство». Последнее слово, судя по всему, оказалось Брежневой не по зубам.

«Дуже хочу сказати дякую за гости…», — проговорила артистка и на секунду замолчала.

Певица с большим трудом осилила последнее слово и затем перешла на русский.

«Спасибо за гостеприимство всей Латвии, спасибо отдельно тем друзьям, которые у меня здесь появились за этот год, который я здесь живу. И, конечно же, спасибо огромное за поддержку. Поддержку Украины и конкретно каждого украинца — это бесценно», — отрезала Брежнева и заплакала.

Затем артистка исполнила песни «Доброе утро» на русском языке и «Такие мы люди» на украинском.

Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

«Такая она украинка — русская»

Попытка певицы говорить на мове вызвала резонанс в Сети. Некоторые пользователи оценили старания Брежневой, однако абсолютное большинство комментаторов сошлось на том, что артистка — двуличный человек.

«Кричат, что могут и будут говорить на «родном» языке, а потом и слова выдавить из себя не могут»; «Такая она украинка — русская на все сто процентов»; «И публике это понравилось? Провал Брежневой они считают откровением? Смешно, просто смешно», — высказались пользователи Сети.

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