«Русская зима съежится»: синоптик Шувалов рассказал, каким будет климат в России через пять лет

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с ТАСС предупредил, что студеная зима с обилием снега в ближайшие годы станет заметно короче. По его прогнозу, традиционная русская зима в привычном представлении буквально «съежится», и перемены станут ощутимы уже через пять лет.

При этом специалист заверил, что бесснежные зимы для России нормой не станут, а сама зима окончательно не исчезнет — сократится лишь ее продолжительность. Несмотря на это, обильных снегопадов меньше не будет, и периодические волны морозов сохранятся. Шувалов также отметил, что аномально теплые зимы в Москве отчасти объясняются высотной застройкой: вертикальные поверхности впитывают солнечные лучи и дополнительно нагревают город.

На фоне климатических изменений, по его словам, «сжимаются» и промежуточные времена года — весна и осень становятся короче, из-за чего наступление лета и зимы ощущается более резко.