Русские «Герани» бомбят Киев: в столице Украины ревет воздушная тревога

Как передает украинский телеканал «Суспильне ТВ» («Общественное телевидение») , взрывы слышны в Киеве. В украинской столице работает ПВО.

Ранее сообщалось, что в половине регионов Украины объявлена воздушная тревога. ВС РФ ведут ракетную атаку на военные объекты ВСУ в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Киевской, Черкасской областях.

Также воздушные сирены ревут в подконтрольных киевскому режиму районах Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира».