Семен Бойков, ведущий блог под ником Австралийский казак, попросил в консульстве РФ в Сиднее убежища еще в 2022 году. Все это время его кошмарит полиция, желая наказать за несуществующее нарушение. Историю беглеца передает KP.RU.

Бойков родился в семье православного священника в австралийском городе Джилонг, но его предки были из Забайкальского края. Родители обучили его русскому языку, но после отправления в школу в приоритете оказался английский. Семен не забывает своих корней, да и сам когда-то обучался в семинарии в Москве. После возвращения домой был избран атаманом. В составе казаков поддержал Донбасс и стал вести свой видеоблог. Сейчас именно это маленькое дело спасает его от скуки в консульстве.

Убежище Бойкову потребовалось после митинга. Его обвинили в избиение украинца, хотя такого никогда не было. По мнению сторонников блогера, причины были чисто политические, ведь Австралия поддерживает именно Украину и действия США. Сам блогер неоднократно устраивал пророссийские мероприятия.

Сейчас казак прячется в консульстве, но ему повезло, что это большой задние с возможностью переоборудовать что-то под квартиру. Так и сделали: у него в жилье есть спортзал, кухня, ванная, спальня. Вот только Бойков никуда не выходит уже 600 дней и не проводит личных встреч. Слишком рискованно.

«Мне не привыкать к строгому распорядку, я же до этого был в самой строгой тюрьме в Австралии — Лонг-Бэй. Меня туда направили как «угрозу нацбезопасности» — оранжевые комбинезоны, кандалы на руках и ногах, прямо как в американских боевиках», — поделился Бойков.

По словам казака, уже есть частный самолет, который может доставить его в Россию. Однако пока его не вывозят даже на дипломатическом транспорте с сопровождением.

Блогер намерен выдвинуть 154 своих сторонников кандидатами в каждом округе на муниципальные выборы, если нужно — создадут партию с правым патриотическим уклоном. Это помогло бы повлиять на ситуацию с убежищем и привлечь общественность Австралии к проблемам правительства.

«Знакомые политики советовали мне специально под выборы поменять русское имя на мой ник «Aussie Cossack» (Австралийский казак), по нему меня знает 80% населения Австралии. Я отказался, но было бы весело!», — заявил КП Бойков.

Примечательно, что одним из сторонников казака является пасынок главкома ВСУ Иван Сырский.

Известно, что в 2023 году Семену Бойкову присвоили гражданство России. Когда у него получится вырваться с супругой из Австралии, то он поселится в Забайкалье. Там у мужчины есть земля.