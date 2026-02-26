Русский да Винчи: в больницах операции передадут в руки роботам без разума

Фото: [ Центральная городская поликлиника в Лобне на 600 посещений в смену/Медиасток.рф ]

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил о регистрации первой отечественной роботизированной установки для проведения операций. Аппарат уже готов к поставкам в больницы по всей стране, пишет ТАСС.

Михаил Мурашко, занимающий пост главы Минздрава России, сообщил о появлении в стране новой роботизированной системы для хирургических вмешательств отечественного производства. Министр уточнил, что аппарат уже прошел процедуру регистрации.

По словам руководителя ведомства, оборудование доступно для поставок в региональные и федеральные клиники, что знаменует собой новый этап развития хирургической помощи. В первую очередь разработку направят в учреждения, развивающие высокотехнологичные направления медицины.

Мурашко подчеркнул, что внедрение этого робота позволит ускорить лечебный процесс и положительно скажется на сроках восстановления пациентов. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин выступал в Госдуме, где указал на важность технологического обновления и внедрения инноваций в ключевые сектора экономики как на приоритетную задачу, поставленную президентом.