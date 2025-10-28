«Русский дедушка» из Подмосковья ответил на обвинения в избиении пса лопатой

Актер Леонид Калараш, недавно прославившийся как «русский дедушка» за рисование и дарение портретов котов, оказался в центре скандала. Один из егорьевских телеграм-каналов опубликовал пост с обвинением в том, что Калараш и его супруга забили собаку лопатой, приложив в качестве доказательства фотографию раненого животного. REGIONS обратился за комментарием к самому актеру, который опроверг обвинения в жестокости и раскрыл детали произошедшего.

Инцидент, по его словам, имел место в 2022 году в дачном поселке Раменского округа, где они с женой временно проживали и содержали хозяйство. Калараш рассказал, что на их участок проникли две агрессивные собаки, которые задушили 30 уток.

«Собаки вели себя агрессивно и нападали. Пришлось взять лопату. Так что это была самооборона, чтобы они не покусали меня и жену», — утверждает Калараш.

Он подчеркнул, что действовал исключительно для защиты, а сразу после инцидента вызвал полицию, которая составила протокол. Выяснилось, что собаки принадлежали одному из соседей и находились на самовыгуле. Уголовное дело возбуждено не было, а раненого пса, по словам Калараша, впоследствии долго лечили. Таким образом, актер представил инцидент не как акт жестокости, а как вынужденную меру защиты жизни и имущества.

