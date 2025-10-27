Ожог лап и некроз: в Домодедове пытаются спасти кота Попугайчика после издевательств неизвестного

В подмосковном Домодедове зафиксирован очередной случай жестокого обращения с животными — кот с тяжелыми ожогами лап, морды и уха поступил в благотворительный фонд «Кусочек счастья для бездомной кошки». Об этом стало известно REGIONS.

Животное, получившее кличку Попугайчик, было обнаружено местными жителями на улице Овражной и доставлено в государственную ветеринарную станцию, где специалисты диагностировали глубокие поражения тканей и предложили либо ампутацию, либо эвтаназию. Сейчас кот находится в стационаре, где врачи борются за его жизнь — у животного зафиксирована высокая температура и предварительно диагностирован некроз сухожильно-связочного аппарата запястных суставов, что может привести к необходимости ампутации.

Правовую оценку произошедшему дал подмосковный юрист Андрей Мелентьев, пояснивший REGIONS, что действия виновных подпадают под статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». За такие действия предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы, а при доказательстве применения садистских методов — до пяти лет. Особое значение имеет возраст преступников: если виновными окажутся подростки старше 16 лет, они понесут уголовную ответственность, а совершение деяния группой лиц или в присутствии малолетнего станет дополнительным отягчающим обстоятельством.

Ранее сообщалось, что жестокие подростки подожгли кота в Домодедово. Ему потребовалась операция и срочная помощь волонтеров.