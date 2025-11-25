Российский силач Сергей Агаджанян, выступающий под прозвищем Русский Халк, готовится к установить уникальный мировой рекорд. Об этом стало известно REGIONS.

Спортсмен начал интенсивно тренировать на стадионе «Урожай» в подмосковных Люберцах, где отрабатывает сложнейший комплекс силовых элементов.

В ходе подготовительных занятий Агаджанян успешно выполнил все составляющие будущего достижения. Он продемонстрировал возможность удерживать платформу с автомобилем и одновременно надувать грелку до ее разрыва.

Попытка установить официальный рекорд запланирована на 12 июня 2026 года. Событие будет приурочено к празднованию Дня России. Свое выступление спортсмен посвятит памяти прославленных цирковых силачей прошлого и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО).

Особенностью предстоящего рекорда стало сочетание трех различных дисциплин в одном выступлении.

В комплекс войдут приседание с платформой и автомобилем, характерные для пауэрлифтинга, удержание этой конструкции — элемент силового экстрима, и надувание грелок до разрыва. Такого сочетания еще не демонстрировал ни один спортсмен в мире.

Агаджаняну в подготовке и во время выполнения рекорда помогает известный рекордсмен в силовом экстриме Сергей Буганов. Регистрировать достижение будет президент Международного союза стронгмена-силового экстрима Василий Грищенко.

