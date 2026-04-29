Русский Халк выступит с силовой программой в Раменском парке 1 мая

Первого мая в Раменском городском парке культуры и отдыха состоится праздничное шоу с участием многократного рекордсмена мира по силовому экстриму Сергея Агаджаняна, известного под прозвищем Русский Халк. Как сообщили в пресс-службе Федерации силового экстрима России, спортсмен и сотрудник Спортивной школы олимпийского резерва подготовил для зрителей программу из нескольких зрелищных номеров, передает портал REGIONS.